League of Legends: un agonizzante cosplay di Evelynn, il demone assassino

League of Legends è in continua evoluzione, nonostante gli ormai quasi 15 anni sulle spalle. Nelle prossime settimane Riot Games apporterà novità per Clash, partite Classificate e nuovi aspetti, ma a oggi è la cosplayer Miakanayuri ad attirare l'attenzione degli appassionati.

Le finali del Worlds 2024 di League of Legends si terranno probabilmente nella capitale del Regno Unito, ma il gioco competitivo lascia momentaneamente spazio a un fedele e inquieto cosplay di Evelynn da League of Legends.

Evelynn è un demone assassino che attira le prede sfruttando l'aspetto di una donna umana sensuale. Una volta caduti vittime del suo fascino, Evelynn mostra la sua vera forma provocando tormenti e urla di dolore. Queste avventure passionali di una notte, leggenda negli angoli più oscuri di Runeterra, sono un monito di quanto realmente costi il libertino desiderio. Nell'interpretazione condivisa dall'artista vediamo Evelynn in abito da notte pronta ad attrarre una nuova vittima e a causare dolori atroci.

Evelynn non è tuttavia sempre stata una cacciatrice di uomini. Eoni prima era un essere informe e primordiale, appena senziente. Dopo centinaia di anni trascorsi in questo stato, la Guerra delle Rune provocò in lei un tremore d'eccitazione. Dolore, angoscia e perdite nutrirono questo essere oscuro, che con il tempo divenne un temibile demone.