League of Legends e Alienware si separano per le accuse al CEO di Riot Games?

Secondo un report di Dot eSports, Alienware (brand di proprietà di Dell) avrebbe interrotto la partnership con League of Legends. Il motivo? Le presunte di molestie e discriminazione mosse verso il CEO di Riot Games.

L'accordo tra Riot e Alienware scadrebbe naturalmente a gennaio 2022 ma a quanto pare l'azienda specializzata in PC da gaming ha interrotto in anticipo il contratto per evitare danni di immagine. In questi anni Alienware ha sponsorizzato tutti i principali tornei ed eventi di LoL, lo scorso weekend Riot ha rimosso però qualsiasi riferimento al brand Alienware dalle grafiche delle competizioni.

Un portavoce di Riot Games, contattato da Dot eSports, fa sapere che "Alienware è un partner di League of Legends dal gennaio 2019. Al momento non possiamo commentare quanto riportato a causa di accordi di riservatezza, le trattative tra Riot e Alienware proseguono, nel frattempo abbiamo rimosso i loro loghi dalle nostre trasmissioni."

La situazione non è troppo chiara e probabilmente un comunicato congiunto verrà pubblicato prossimamente per fare luce sul futuro della collaborazione tra questi due colossi. Gli eventi eSports di League of Legends in ogni caso continueranno regolarmente e non ci saranno interruzioni di alcun tipo alle attività eSportive del celebre MOBA, uno dei giochi competitivi più amati e popolari.