League of Legends: ancora incerto il futuro di Vizicsacsi e Hylissang

Secondo le ultime indiscrezioni, difficilmente il duo europeo si unirà aglicome si era inizialmente pensato. Il futuro dei due rimane, quindi, tutto da decidere.

Qualche settimana fa si era parlato della possibilità che l'iconico trio degli Unicorns of Love composto da Romain Bigeard (il team manager), il toplaner Vizicsacsi e il support Hylissang, lasciassero l'organizzazione per unirsi al futuro team partner degli NA LCS Optic Gaming, eventualità che aveva lasciato molti fan shockati.

Da allora, le varie testate giornalistiche internazionali hanno lavorato con diverse fonti legate agli UoL e agli Optic, oltre che con il giornalista che inizialmente aveva riportato la notizia del possibile trasferimento, per cercare di far luce sulla vicenda.

Secondo quanto risulta da queste indagini al momento è "molto improbabile" che Vizicsacsi e Hylissang si uniscano alla compagine americana per la prossima stagione degli LCS.

La ragione principale per questo mancato trasferimento sembrerebbe essere il fatto che gli Optic fossero interessati ad ingaggiare solamente Vizicsacsi, il quale però non avrebbe intenzione di separarsi dall'amico e compagno di squadra rendendo, di fatto, il duo un pacchetto unico. Apparentemente, secondo l'organizzazione, utilizzare entrambi gli import slot subito nelle prime fasi dell'offseason sarebbe stato troppo avventato.

Detto questo, la permanenza dei due veterani negli Unicorns of Love rimane incerta. Sebbene l'organizzazione sia ancora in contatto coi due giocatori, la differenza di disponibilità economica tra squadre europee e americane è più grande che mai. Sembra quindi difficile che, nella prossima stagione, il duo possa vestire ancora la maglia rosa del piccolo team tedesco. Rimane comunque da vedere se ci sarà un'altra organizzazione, europea o americana, che vorrà ingaggiare entrambi i giocatori allo stesso tempo.

Da valutare l'impatto che queste cessioni potrebbero avere sugli Unicorns. Vizicsacsi nel corso degli anni si è distinto come uno degli elementi chiave della formazione teutonica guidando il team alla finale dello Spring Split degli EU LCS 2017 e ricevendo il premio come MVP dello split mentre Hylissang, dal canto suo, è stato spesso elogiato per le sue abilità di shotcaller.

In ogni caso gli Unicorns of Love hanno annunciato già da tempo che il loro roster del 2018 sarà formato e costruito attorno al Coach Sheepy, al midlaner Exileh e all'adcarry Samux. Se per quanto riguarda il toplaner ed il support abbiamo già spiegato la situazione, non ci sono invece novità riguardo al jungler, Xerxe.