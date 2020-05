League of Legends: annunciata la maratona di streaming per l'emergenza Coronavirus

Gli sviluppatori statunitensi di Riot Games annunciano la Mid-Season Streamathon, una maratona mondiale di streaming e show digitali su League of Legends che daranno vita ad una raccolta fondi internazionale a sostegno dei soccorsi contro il COVID-19.

L'evento continuerà ininterrottamente per più giorni e includerà diversi contenuti da tutte le regioni del mondo, garantendo così una copertura capillare degli streaming e il coinvolgimento continuo dei milioni di appassionati di LoL.

La Mid-Season Streamathon di League of Legends si terrà dal 30 maggio all'1 giugno e sarà sostenuta da partner dell'eSport di LoL come State Farm, Red Bull, Secretlab e Mastercard. Le 48 ore di programmazione previste dagli streming comprenderanno anche delle intense battaglie continentali tra squadre europee, oltre a degli scontri tra influencer in cui si affronteranno, ad esempio, Yoda e Kami in Brasile. Non mancheranno poi le battaglie MOBA tra le migliori squadre di LPL e LCK per decretare il vincitore assoluto della Mid-Season Cup.

Per tutta la durata dell'evento, i fan di League of Legends potranno fare donazioni a sostegno della rete globale di organizzazioni no-profit che stanno affrontando l'emergenza mondiale della pandemia da COVID-19. Le donazioni confluiranno nel Riot Games Social Impact Fund per poi essere redistribuite tra tutte le organizzazioni benefiche collegate all'iniziativa del colosso videoludico americano che, fino ad oggi, ha già donato un totale di 4,5 milioni di dollari per l'emergenza Coronavirus.