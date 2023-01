È la fine di un'era per League of Legends: Aphromoo si ritira da LCS

Il 2023 sembra essere un anno di importanti ritiri nella scena esport globale: dopo l’addio di OpTic Scump che ha scosso i fan del competitivo di Call of Duty, ora è l’ex MVP LCS e support finalista dell’MSI Zaqueri "aphromoo" Black a salutare League of Legends.

L’annuncio lo ha dato lo stesso giocatore tramite il suo canale YouTube, in un video che ripercorre la sua storia in League of Legends e svela cosa il futuro avrà in serbo per lui, ovvero una carriera da content creator. Per chi non lo sapesse, Aphromoo aveva iniziato la sua carriera in League of Legends come ADC giocando in diverse squadre ancora prima di entrare in LCS; solo quando è stato accolto nei Counter Logic Gaming è passato alla posizione di Support per avere Yiliang “Doublelift” Peng con lui, creando quello che poi divenne noto tra i fan come il duo “Rush Hour”, richiamando naturalmente al film con Jackie Chan e Chris Rock.

In quel team Aphromoo riuscì a riscuotere molti successi nel campionato statunitense di League of Legends e poi, quando Doublelift venne sostituito da Stixxay, arrivò persino la finale al Mid-Season Invitational 2016. Questa, peraltro, fu la prima volta che una squadra nordamericana arrivò alla finale di una competizione internazionale.

Aphromoo lasciò CLG e passò a 100 Thieves nel 2018, arrivando alla prima finale LCS con la nuova squadra e aggiudicandosi il premio MVP per la Regular Season. Nel 2020 passò ai Dignitas, superando le aspettative del pubblico e rendendo altri giocatori più giovani come Johnson "Johnsun" Nguyen e Toàn "Neo" Trần delle ottime prospettive agli occhi delle altre squadre.

Dopo dieci anni, due trofei LCS, un premio MVP e una finale MSI, l’onorata carriera di Aphromoo arriva alla sua conclusione. Indubbiamente verrà ricordato come uno dei migliori Support nella storia della LCS.

A proposito di League of Legends, ieri è arrivata la patch 13.1b dopo l'attacco hacker subito da Riot Games.