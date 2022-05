League of Legends Arcane: un cosplay di Jinx, la protagonista folle

La popolarità di League of Legends non è dovuta a una storia con i fiocchi o a personaggi davvero iconici, quanto più a una formula di gioco davvero attrattiva e che, anche se richiede molto tempo per comprendere le meccaniche, è riuscita a conquistare i giocatori di tutto il mondo. Tornei, sfide e altri progetti sono sempre dietro l'angolo.

Il MOBA però non poteva attecchire, vista la sua formula che si ispira ai vecchi Real Time Strategy, gli RTS che sono comunque invisi a molti videogiocatori, sul pubblico più generalista. Cosa che invece ha fatto League of Legends: Arcane, serie TV che con pochi episodi è riuscita a conquistare gli spettatori di Netflix. Il progetto animato ne ha approfittato per porre un accento su alcuni personaggi della serie, i Campioni più in vista, narrando le loro storie e approfondendo il mondo creato da Riot Games oltre dieci anni fa.

Tra questi Campioni c'è Jinx, la folle bombarola che non esita a sparare. La criminale viene conosciuta meglio in League of Legends Arcane, scatenando la voglia di interpretarla da parte di diverse cosplayer. Vic, cosplayer russa, decide così di creare un cosplay di Jinx proprio come in Arcane, come visibile in basso.

Dal videogioco invece è arrivato di recente un cosplay di Ahri, mentre con la 12.9 League of Legends ha aggiornato alcuni personaggi.