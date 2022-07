League of Legends: arriva Guardiani Stellari, evento in stile anime ricco di ricompense

Riot Games ha pubblicato un nuovo trailer che svela l'imminente arrivo di Guardiani Stellari, un evento esteso a tutti i giochi legati al brand di League of Legends.

I prodotti coinvolti nell'iniziativa sono League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Team Fight Tactics e Legends of Runeterra, senza contare la pubblicazione di Sessions: Taliyah Guardiana e del merchandise ufficiale realizzato in collaborazione con marchi famosi come Goodsmile Company e Secret Lab. Tutto ciò che riguarda l'evento è legato ai mahō shōjo, sottogenere shōjo conosciuto anche con il nome majokko: si tratta di un particolare genere di anime in cui ragazze con poteri magici ricoprono il ruolo di protagoniste con l'obiettivo di aiutare gli adolescenti ad avere maggiore fiducia in loro stessi e a credere nell'amicizia.

Oltre all'arrivo del nuovo campione Nilah, LoL accoglierà anche skin aggiuntive per i seguenti personaggi: Akali (leggendario), Kai'Sa (leggendario), Ekko, Sona, Taliyah, Quinn, Nilah e Rell Guardiani Stellari; Morgana e Fiddlesticks Nemesi Stellari; Ekko e Syndra Guardiani Stellari (edizione prestigio). Contenuti simili arriveranno anche su Wild Rift, Runeterra e TFT, con la possibilità di sbloccare ricompense gratuite e altre a pagamento.

Sono previsti anche eventi dal vivo, tra i quali vi segnaliamo un contest cosplay a tema League of Legends il prossimo sabato 16 luglio, che si terrà dalle ore 17:00 sul palco del Rimini Comix. Prima di lasciarvi al trailer e alle immagini dell'evento, vi ricordiamo che Guardiani Stellari avrà ufficialmente inizio domani, giovedì 14 luglio 2022.

