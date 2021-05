League of Legends: arriva la linea d'abbigliamento targata UNIQLO

Grazie alla collaborazione tra UNIQLO e Riot Games, oggi è stata ufficialmente lanciata una nuova linea di magliette dedicate a League of Legends, il popolare free to play che proprio di recente è approdato anche su mobile con LoL Wild Rift.

A partire da oggi, infatti, tutti gli appassionati del titolo Riot possono acquistare sia nei negozi UNIQLO che sul sito ufficiale una delle sei t-shirt appartenenti alla collezione League of Legends UT. Tra le sei magliette in vendita troviamo quelle dedicate a personaggi molto amati dalla community come Jinx e altre la cui stampa raffigura invece luoghi storici come la Landa degli evocatori. Una delle maglie, invece, è dedicata a tutti i fan del famoso gruppo musicale femminile delle K/DA.

Nel caso in cui foste interessati all'acquisto, ciascun pezzo della collezione League of Legends UT ha un costo di 14,90 euro ed è disponibile in tutte le taglie comprese tra la XXS e la 3XL. Se siete curiosi di scoprire l'aspetto di ogni t-shirt, vi invitiamo a dare un'occhiata al trailer d'annuncio della collaborazione tra i due brand, nel quale vengono mostrati i disegni presenti sulle sei magliette.

