League of Legends, arriva patch 12.5: c'è il mini-rework di Master Yi!

A qualche settimana dall’arrivo di Renata Glasc su League of Legends con la patch 12.4, gli sviluppatori di casa Riot Games hanno rilasciato la patch 12.5 con i consueti fix del caso. Tra le poche novità notiamo, in particolare, un mini-rework per Master Yi.

Il tanto odiato champ, noto principalmente ai Jungler ma utilizzato in certi casi anche nella Midlane, ha visto una riduzione dei danni della Q “Colpo Alfa” e dei danni critici bonus, implementando però alcune modifiche affinché gli oggetti acquistati non siano più pensati per rendere Master Yi un assassin, bensì un campione basato sugli attacchi base. In particolare, ora il Colpo Alfa e lo Stile Wuju diventeranno parti ancora più essenziali del kit, dai danni ridotti ma dagli effetti sul colpo aggiornati. Alcune modifiche riguardano poi Ahri, Gwen, Kennen, Samira, Seraphine, Miss Fortune e Xin Zhao.

Importante è anche la modifica allo Spaccascafo, oggetto utilizzato da oramai qualsiasi campione nella Toplane con l’intento di isolarsi e continuare con lo splitpushing, evitando combattimenti eccetto per gli uno-contro-uno. Infine, notiamo nel changelog ufficiale – disponibile in calce alla notizia – un aggiornamento agli effetti grafici di Elise. L’elenco completo di novità resta comunque disponibile sul sito di Riot Games.

Nel mentre, l’azienda ha deciso di onorare gli Edward Gaming dopo la vittoria dei Mondiali 2021.