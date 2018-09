League of Legends: arriva il primo aggiornamento sullo sviluppo pre-stagione

Il team di sviluppo, come da tradizione, ha deciso di rendere note alcune delle idee che stanno attualmente testando per la nuova stagione di League of Legends. Ecco cosa stanno progettando.

La prima novità riguarda le torrette:

“Le torrette esterne ora iniziano la partita con una barricata che aggiunge 5 piccole barre di salute aggiuntive a quella principale della torretta. Ogni pezzo della barricata, quando viene distrutto, dona dell'oro ai giocatori vicini. Dopo più o meno 10 minuti dall'inizio della partita le barricate spariscono, e con loro la salute aggiuntiva e la possibilità di guadagnare oro.

Questo permette di avere una fase in corsia più protetta e leggermente più lunga, ma che comunque premia gli assalti iniziali o i campioni più forti in corsia con l'opportunità di distruggere più barricate e ottenere più oro.

In più, abbiamo riscontrato molti nuovi e interessanti momenti di scontro sotto le torri per cercare di distruggere più pezzi della barricata possibile. Stiamo anche sperimentando un lieve incremento dei danni delle torri a inizio partita per non rendere troppo importanti gli assalti sotto torre. Non vogliamo eliminarli del tutto, ma al momento stiamo notando che in alcuni casi l'attaccante non rischia abbastanza.”

Inoltre, il team vuole raggiungere due obbiettivi apparentemente opposti. Anzitutto Riot vuole rendere le rimonte nei match più veloci e facili da ottenere ma, allo stesso tempo, vuole anche fare in modo che i "giochi oramai decisi" si risolvano più rapidamente, evitando il protrarsi di match palesemente squilibrati.

Come negli anni passati, la preseason partirà probabilmente a novembre, e ci aspettiamo che Riot riveli più dettagli alla fine della stagione. Vi rimandiamo al blog ufficiale per leggere tutti gli aggiornamenti.