League of Legends, in arrivo rework di Neeko: vogliono renderla 'più divertente'

Lo scorso maggio abbiamo parlato del mini-rework in arrivo per Rell, ma il team di Riot Games non sembra avere ancora completato gli interventi sul campione. In compenso, ha confermato in queste ore che Neeko è la prossima in lista per un rework su League of Legends, con uno dei tipici "midscope update".

Secondo quanto riferito da Riot Phlox su Twitter in data 11 ottobre, il Camaleonte Curioso necessita di qualche intervento per tornare giocabile. Nel meta attuale, in effetti, Neeko non trova molto spazio né come maga nella corsia centrale, né come supporto. Al momento la base di giocatori è del 2,7%, mentre il winrate è del 51%. In altre parole, si tratta prettamente di una base d’utenza dedicata, appassionata a Neeko.

La squadra di sviluppatori e del Balance Team, pertanto, ha precisato che il prossimo intervento su Neeko è pensato per “rendere il campione più divertente da giocare per i suoi fan”, e che l’update è “ancora distante dato che i pomodori migliori impiegano più tempo a maturare” – queste le parole di Riot Phlox. Ovviamente la flessibilità di Neeko per l’utilizzo Top, Mid e Support è la priorità numero uno agli occhi del team, ma non va escluso un ritorno come mago per la corsia inferiore.

In assenza di novità anche minime nell’anteprima della patch 12.20, non ci resta che attendere tutte le novità degli update successivi o dell’inizio della Stagione 13.