League of Legends: in arrivo uno spin-off con protagonista Sylas? Leak da una rating board

Sembra che un nuovo spin-off di League of Legends, del tutto incentrato sul personaggio di Sylas di Dregbourne, sia attualmente in sviluppo per PC, almeno stando a quanto rivelato dalla rating board coreana.

La Game Ratings and Amministration Committee della Corea del Sud avrebbe infatti da poco classificato la nuova opera prodotta da Riot Forge, The Mageseeker: A League of Legends Story, un gioco d'azione con uscita prevista su PC in un futuro non meglio precisato. La storia del gioco vedrebbe Sylas in lotta per salvare la regione di Demacia, ma per il resto non ci sono dettagli più concreti sulla natura ed i contenuti del progetto, per il momento ancora mai rivelato ufficialmente da Riot Games.

Se confermato ufficialmente nel prossimo futuro, The Mageseeker sarebbe l'ultimo esponente dei giochi della serie A League of Legends Story (come Ruined King, Song of Nunu e Hextech Mayhem), spin-off gestiti da Riot Forge e pensati per espandere ulteriormente il background dei personaggi e dell'universo di League of Legends, sperimentando inoltre generi videoludici diversi rispetto a quelli del gioco principale ed offrendo quindi anche esperienze single player.

A questo punto non resta che attendere novità ufficiali in merito da parte di Riot Games o Riot Forge, svelando non solo il gioco, ma anche i suoi contenuti e quando dovrebbe fare il suo esordio su PC.