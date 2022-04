League of Legends, Atleta Esports cadono agli EU Masters: una vittoria nel girone

L’inizio senza vittorie agli European Masters 2022 per gli Atleta Esports già aveva demoralizzato i fan della compagine italiana, all’esordio internazionale nella competizione europea semi-pro di League of Legends. Il girone, poi, si è concluso con la mancata qualificazione e una sola vittoria, ottenendo il terzo posto a pari merito.

La squadra vincitrice del PG Nationals Sprint Split 2022 ha perso le speranze di una qualificazione durante il girone di ritorno del Gruppo D con la sconfitta subita ai danni degli Unicorns of Love Sexy Edition, in una partita che ha visto il team italiano quasi smarrito di fronte alle capacità degli avversari, certamente forti di un’esperienza internazionale maggiore.

Dopodiché, un’ulteriore botta è giunta con la sconfitta contro i transalpini degli LDLC OL, qualificatisi alla fase a eliminazione diretta da imbattuti; insomma, erano proprio avversari impossibili da sconfiggere. La “vittoria della bandiera” è giunta contro BISONS ECLUB, team spagnolo che condivide quindi il terzo posto a pari merito proprio con gli Atleta Esports.

Quella della giovane organizzazione italiana, nata nella seconda metà del 2021, è stata certamente un’esperienza che avrà consentito ai giocatori di maturare e conoscere al meglio il livello dei semi-professionisti di tutta Europa. Lo spettacolo offertoci in quanto appassionati di League of Legends lo hanno gradito molti spettatori; pertanto, a loro va un ringraziamento e un augurio per il futuro. Chissà se al prossimo Summer Split riusciranno a riconfermarsi campioni d’Italia!