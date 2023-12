League of Legends: un avvincente cosplay di Akali Star Guardian

I giocatori di League of Legends attendono l'arrivo della nuova Stagione con ansia. Riot Games ha promesso grosse novità per il suo MOBA, tra le quali uno stravolgimento completo della mappa di gioco. Con l'utenza che aspetta l'arrivo del nuovo anno, in questo cosplay di Akali da League of Legends l'eroina torna a essere una Star Guardian.

Il 2024 regalerà emozionanti novità al gameplay, oltre che i Mondiali 2024 di League of Legends, ma l'ultimo aggiornamento dell'anno ha ancora qualcosa da dire. League of Legends ha accolto un nuovo eroe, Hwei il visionario. Con la patch 13.24 il roster accoglie l'erede del tempio di Koheyn a Ionia, un Campione che ha una vasta gamma di possibilità perfette per ogni situazione di gioco. Con l'update portato da Riot Games per concludere l'annata torna anche l'Arena.

Mentre i giocatori si cimentano con queste novità e attendono quelle scintillanti dell'update 14.1, a prendersi i riflettori è la cosplayer Ky Fiak Kyteth. L'artista ha condiviso una sua avvincente interpretazione di Akali in Aspetto Star Guardian. Nello shooting che trovate in calce all'articolo ritroviamo l'assassina solitaria nella veste inedita di guardiana stellare, con i capelli azzurri e un vestito bianco e celeste da supereroe. Akali continua a colpire in silenzio, ma questa volta in un ruolo ben diverso da quello originale che gli appartiene.