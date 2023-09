League of Legends: la band K-Pop NewJeans aprirà il Campionato Mondiale 2023

Con la serie di Qualificazioni ai Mondiali 2023 di League of Legends al via, il team social di Riot Games solletica la curiosità dei milioni di appassionati del MOBA gratuito annunciando un'importante collaborazione con la famosa band K-Pop NewJeans.

Il brano "GODS" composto da Sebastien Najand e Alex Seaver dei Mako verrà quindi eseguito dalle NewJeans per aprire col botto i Campionati Mondiali 2023 di League of Legends. I due autori dell'inno dei Mondiali 2023 di LoL hanno contribuito alla realizzazione di brani come "Legends Never Die", "RISE", "Awaken" e altri pezzi che impreziosiscono la colonna sonora di Arcane.

I fan di League of Legends e gli appassionati di musica K-Pop potranno ascoltare il brano GODS eseguito dalle NewJeans nel corso dell'apposito evento in streaming che Riot terrà su YouTube a partire dalle ore 07:00 italiane del 4 ottobre.

In vista di questo importante appuntamento che darà il via all'evento eSport più seguito del pianeta, Riot ci spiega che il video musicale dei Mondiali 2023 di League of Legends ripercorrerà idealmente la storia del videogiocatore professionista coreano Kim "Deft" Hyuk-kyu, dal suo incontro con LoL avvenuto alle superiori fino alla sua incredibile avventura ai Mondiali 2022.