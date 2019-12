League of Legends batte Fortnite su Twitch: è il gioco più seguito del 2019

Ci avviciniamo al 2020 e come di consueto in questo periodo emergono le classifiche di fine anno. Qual è stato il gioco più seguito su Twitch? Apparentemente League of Legends, il quale è riuscito a superare Fortnite.

League of Legends ha ottenuto circa il 60% di visualizzazioni in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, avendo raggiunto nel 2019 quota 1.1 milioni di ore di trasmissione viste. Fortnite guadagna il secondo posto della classifica con visualizzazioni in calo per "colpa" dell'addio di moltissime superstar di Twitch.

Come noto, Ninja è passato a Mixer ma anche altri nomi di spicco hanno abbandonato la piattaforma, senza dimenticare il ban a vita di FaZe Jarvis, uno dei creator più seguiti dagli adolescenti giocatori di Fortnite. Anche l'arrivo di altri Battle Royale di successo come Apex Legends ha contribuito a rosicchiare pubblico al colosso di Epic Games, che può comunque vantare numeri e incassi di tutto rispetto.

Vedremo cosa accadrà nel 2020, il Capitolo 2 di Fortnite ha portato nuovi giocatori ma il prossimo anno Epic Games dovrà necessariamente continuare a introdurre nuovi contenuti di qualità per mantenere i risultati raggiunti nel corso di questi anni. E con l'avvento di PS5 e Xbox Scarlett, le classifiche di Twitch potrebbero essere dominate da giochi Next-Gen.