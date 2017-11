League of Legends: Bengi torna negli SKT T1 da coach e parla della sua nuova esperienza

Il 29 Novembre nell'si sono svolti i quarti di finale delladi, il consueto appuntamento della scena Coreana del MOBA diche si tiene nell'offseason.

In questo turno gli SKT si sono imposti per 2 a 1 contri i Griffins.

Nel primo incontro gli SKT hanno dimostrato di essere di un livello superiore rispetto agli avversari, ad ogni modo nella seconda partita i Griffins sono riusciti a portare a casa una vittoria dopo una partita di 62 minuti. Nella partita finale della serie poi, dopo essersi scambiati un colpo dietro l'altro, gli SKT sono riusciti pian piano ad avere ragione sugli avversari e a chiudere la serie a proprio favore.

Dopo la partita i giornalisti di inven global hanno avuto l'opportunità di incontrare qualcuno di molto speciale, l'ex jungler Bengi che ora è tornato in forza all'organizzazione come allenatore.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Bengi:

Come ti senti dopo la tua prima vittoria da allenatore?

Sapevo già da prima della partita che i Griffins erano una squadra forte. Ad ogni modo si sono rivelati un avversario ancora più impegnativo di quello che mi ero immaginato e come risultato la serie è stata piuttosto lunga.

Prima della partita hai dato qualche tipo di consiglio ai giocatori?

Non ho ancora molta esperienza come allenatore, quindi non ho potuto dare loro nessun particolare consiglio.

Cosa ti ha portato a decidere di tornare in Corea come allenatore?

Mi stavo prendendo una pausa dopo essere tornato dalla Cina ma poi Kkoma mi ha chiamato e io ho rispoto. Ecco come sono diventato un allenatore.

Oltre al coaching staff anche il roster dei giocatori ha subito dei cambiamenti. Come influenzerà lo stile di gioco della squadra tutto questo?

Non credo ci sarà un grosso cambiamento nello stile di gioco. Abbiamo commesso un paio di errori durante la serie ma credo che se lavoreremo duramente per sistemare questi dettagli diventeremo ben più forti di quanto abbiamo fatto vedere oggi.

In quanto ex campione, cosa hai pensato nel vedere gli SKT durante i Mondiali del 2017?

Mentre guardavo le Finals sono rimasto impressionato da quanto fossero forti i Samsung. Sono stato particolarmente colpito da Ambition... è più vecchio di me ma sta ancora fornendo prestazioni fantastiche...

Hai avuto modo di provare l'LPL di persona. Qual'è la differenza tra l'LPL e l'LCK?

Non c'è veramente una grossa differenza. Nella LPL e nelle altre regioni il meta cambia molto più velocemente paragonato alla Corea.

Quali sono i tuoi obiettivi come coach?

Sarò con gli SKT per un anno. Farò in modo di mettere l'impegno necessario per dare il meglio. Per favore fate il tifo per me.

Qualche parola per concludere?

All'inizio non avevo programmato di diventare un allenatore. Ma in qualche modo ho finito col diventarlo. Mi dispiace per i fan che tifavano affinchè ritornassi come giocatore, mi rattrista molto averli delusi.