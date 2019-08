League of Legends Besiktas affaire: mobbing e nuove accuse, spuntano le conversazioni

Qualche giorno fa una ex giocatrice di League of Legends, Natalie "Stratospanda" Kristiansen, ha accusato il Beşiktaş, società sportiva turca di non pagare da mesi gli stipendi dei giocatori, oltre a macchiarsi di mobbing e minacce per comprare il silenzio dei giocatori coinvolti.

Stratospanda aveva sostenuto che i giocatori avevano subito diversi ritardi nei pagamenti e che molti non sono stati ancora pagati. BJK avrebbe anche minacciato di trattenere gli stipendi se i giocatori avessero parlato.

In un nuovo post, Stratospanda ha fornito un altro aggiornamento contenente ulteriori accuse verso il Besiktas. Nel post, la giocatrice di CS:GO ha condiviso anche presunti screenshot di conversazioni avvenute con i membri del management della società, in cui le viene esplicitamente detto che parlare pubblicamente e intentare causa non l'avrebbero “portata da nessuna parte” e che così facendo non avrebbe “ottenuto i soldi".

Un'altra serie di screenshot, che mostrano una presunta chat di gruppo con i membri della direzione di BJK, implicherebbe che non avrebbe ricevuto i tremila Euro dovuti perché "ha danneggiato l'azienda".

La ragazza ha quindi mostrato uno screenshot in cui le venivano offerti tremila Euro (già peraltro dovuti dal contratto) in cambio di un accordo di non divulgazione e della rimozione dei post incriminanti per la società.

Stratospanda sostiene, però, che il BJK ha ricevuto oltre ottocentomila Dollari da investitori esterni, ma ha comunque una situazione economica disastrosa e il team non è stato in grado di pagare i propri giocatori.

Anche altri player si sono uniti alla crociata. Il giocatore di Fortnite Rottha ha affermato che anche la squadra di Fortnite sta ancora aspettando di essere pagata. L'ex allenatore di Rocket League, Ignacio Mendoza, sostiene che quella squadra deve ancora versargli 2.000 Euro.