League of Legends: un brutale cosplay di Akali, l'assassina solitaria

La Stagione 2024 di League of Legends è pronta al via. Il MOBA di Riot Games si è evoluto con diverse, interessanti novità, soprattutto in ottica eSport. Avventuriamoci nella Landa desolata di LOL con un assaggio delle gelide lame dell'assassina silenziosa Akali, interpretata dalla celebre cosplayer Xhemyd.

La spettacolare stagione 2024 di League of Legends è cominciata con il trailer 'Still Here', ma anche con tante novità. Oltre a modifiche alla Maestria del Campione, a miglioramenti alle valutazioni dei giocatori e altre modifiche varie, League of Legends andrà ad arricchirsi con l'arrivo di Ambessa Medarda, oltre che quello dei campioni di Arcane. Quest'anno, infatti, su Netflix verrà trasmessa la Stagione 2 di Arcane, attesissima da tutti i fan di Jinx e V.

In attesa dell'uscita di Arcane 2 su Netflix, l'artista citata sorprende il suo pubblico con un bellissimo cosplay di Akali da League of Legends che mette in evidenza le capacità brutali dell'assassina silenziosa.

Akali ha abbandonato l'Ordine Kinkou e ora combatte da sola come un'arma letale, pur non dimenticando gli insegnamenti del suo maestro Shen. Akali colpisce nell'ombra e nel silenzio più totale per difendere Ionia dai suoi nemici, da lei uccisi uno dopo l'altro. Nell'interpretazione condivisa sui social da Xhemyd, Akali indossa la sua skin di default.