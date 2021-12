League of Legends, Caedrel si sfoga su Twitch: "ADC sono inutili, rimuoveteli dal gioco"

Mentre si osserva con un sorriso il ritorno di UZI nella scena competitiva di League of Legends, c’è chi critica aspramente l’operato del Balance Team di Riot Games definendo il ruolo dell’ADC “inutile” in seguito alle ultime patch applicate. Si tratta dell’ex giocatore professionista, streamer e analyst Marc Robert “Caedrel” Lamont.

Negli ultimi mesi Caedrel ha intrattenuto migliaia di spettatori con le sue discussioni sulla condizione del gioco e sul cambio dei roster delle squadre partecipanti alla scena competitiva globale di League of Legends. Come sempre, però, non mancano le aspre critiche nei confronti degli sviluppatori del MOBA, i quali spesso applicano modifiche esagerate ad alcuni campioni e alle statistiche della Landa degli Evocatori, rovinando così l’esperienza di gioco.

L’ultima pungente opinione di Caedrel ha riguardato in particolare lo stato di forma dei tiratori, ovvero dei champ utilizzati come ADC. Complice la pubblicazione in rete di clip che vedono Aphelios, Jinx, Jhin e altri campioni ridotti in poltiglia da assassini come Rengar e anche APC (AP Carry, pick che sfruttano il danno magico al posto del danno fisico nella corsia inferiore, come Ziggs e Viktor), egli ha voluto dire la sua al pubblico.

Come potete ascoltare dalla clip allegata alla notizia, Caedrel ha spiegato – con anche un pizzico di ironia condita da rabbia – che persino Ivern ADC con lo smite (pick estremamente insolita, considerata dunque troll, ma che lo ha aiutato a vincere la partita del video) funziona meglio di un tipico ADC allo stato attuale. Secondo lui, Riot potrebbe persino “rimuovere il ruolo di ADC dal gioco” in quanto “estremamente noioso”.

Certamente, si tratta di una osservazione al limite tra la serietà e l’ironia, dato il contesto in cui è stata detta. Ciononostante, è inevitabile notare che la condizione degli ADC anche nelle ultime due season non è stata delle migliori e, con quest’ultima patch, la situazione è soltanto peggiorata. Si spera, dunque, in un cambiamento prima della stagione competitiva.

Sempre a proposito di League of Legends, ricordiamo che lo scorso novembre ai Worlds hanno trionfato gli EDG o Edward Gaming, team cinese che ha sconfitto a sorpresa i favoriti dei Damwon Kia.