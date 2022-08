League of Legends: Caitlyn in questo cosplay in costume da bagno in piscina

Riot Games, basandosi sulla vecchia mappa Defends of the Ancient, poi diventata la base del rivale DOTA2, nel corso dell'ultimo decennio ha spopolato con l'arrivo di League of Legends. Col tempo, sono arrivate altre versioni dei Campioni che popolano le lande: non ci sono più i soliti personaggi, ma anche le loro varianti adattate al periodo.

Si pensi ad esempio ad Ahri incantatrice oscura riprodotta in questo cosplay dell'italiana Nympharhy. In League of Legends ci sono però anche le varianti relative al periodo dell'anno, e adesso è estate. Agosto sta finendo, ma sono comunque molto popolari le varianti in costume da bagno o comunque a tema estivo dei personaggi del videogioco di Riot Games. Così come ci sono in game, queste figure possono essere trovate anche nella vita reale grazie ai cosplay a tema League of Legends.

Prendendo in considerazione il personaggio di Caitlyn, sceriffo di Piltover, uno dei personaggi che è stato coinvolto anche nella serie animata Arcane, più volte è stata raffigurata in piscina con un costume da bagno a godersi il sole e l'acqua, in tutto relax. E così Michaela Lee ha immaginato questo cosplay di Caitlyn molto estivo in piscina, a godersi la beatitudine dell'estate in tutta calma e tranquillità.

E sempre a proposito di varianti, c'è anche quella K-POP per Akali in questo cosplay.