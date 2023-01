League of Legends, cambiamento importante in arrivo per voto di resa anticipata

Il fiume di novità in arrivo su League of Legends nel corso della stagione 2023 lo abbiamo già visto nel dettaglio, a partire dalla Pre-Season lanciata a fine 2022. Nell’analisi approfondita, però, ci è sfuggita una delle modifiche più interessanti per i match: un piccolo cambiamento del voto di resa anticipata per migliorare l’esperienza di gioco.

A parlarne non è stata Riot Games in uno dei suoi recenti video dedicati a tutti gli elementi inediti in arrivo sulla Landa degli Evocatori, bensì lo sviluppatore Riot Auberaun. Su Twitter, come potete vedere in calce alla notizia, egli ha spiegato ai fan che dalla patch 13.2 verrà lanciato il test di una modifica alle regole di resa sui match Normali, ovvero Blind e Draft.

Anziché costringere i giocatori a votare all’unanimità allo scoccare dei 15 minuti per chiudere la partita il prima possibile, Riot consentirà di procedere anche con 4 voti. Potrebbe sembrare un piccolo cambiamento ma, all’atto pratico, sicuramente contribuirà a migliorare l’esperienza dei giocatori. Capita spesso, infatti, che un singolo giocatore blocchi la resa a 15 minuti impedendo al resto della squadra di passare al match successivo; questo nuovo sistema, dunque, dovrebbe risolvere il problema definitivamente.

Secondo Auberaun, del resto, le squadre difficilmente riescono a completare il comeback e vincere la partita dopo un voto di resa anticipata fallito e, anzi, l’umore dei giocatori peggiora in quanto uno svantaggio importante può portare alcuni compagni di squadra ad abbandonare la partita o offendere altri player. Riot continuerà a monitorare l’impatto di questa mossa sulla community e sui campioni stessi, implementandola prima in Normal e, soltanto in un secondo momento, nelle Classificate.

Pochi giorni addietro abbiamo poi visto il programma dell’evento Fischio d’Inizio 2023.