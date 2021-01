League of Legends: il campionato statunitense subisce un decisivo rebrand

Il 2021 è iniziato decisamente in modo scoppiettante per la scena competitiva globale di League of Legends: oltre ai movimenti di mercato, ci sono stati anche importanti ristrutturazioni in vista della nuova stagione.

Dopo il rebranding dell'LCK, il campionato coreano, ora è la volta di quello nordamericano presentare la sua più recente evoluzione.

Dalla sua creazione nel 2013, il campionato ha già subìto molteplici cambi di pelle: dall'espansione del numero di squadre, all'implementazione del sistema delle franchigie con un semi/rebrand nel 2019 sino al fatidico annuncio del suo nuovo formato per la stagione 2021.

Riot Games ha infatti ufficializzato la totale rivoluzione dell'LCS, mostrando quella che sarà la nuova era (e l'inedito stile) del campionato nordamericano. Il reveal completo del rebrand verrà mostrato il 15 gennaio, con lo stream dell'LCS Lock In, un torneo preseason che servirà ad accogliere la stagione competitiva 2021.

In sostanza, cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo LCS?

Nel tentativo di migliorare il livello competitivo della regione, lo Spring Split è stato rimosso a favore di un formato stagionale, con i risultati combinati delle due regular season (spring e summer) che determinano il seed nei playoff per il nuovo torneo di fine stagione ribattezzato LCS Championship.

La stagione inizia con il già citato torneo "LCS Lock In" (15 - 31 gennaio) che avrà anche un montepremi di 150.000 Dollari in palio (più altri 50.000 da donare in beneficenza a un ente a scelta). Il torneo inizierà con una fase a gironi, in cui i primi due classificati dell'ultima stagione, TSM e FlyQuest, selezioneranno i loro avversari. Ogni gruppo quindi giocherà un Round Robin, con i primi quattro che passano a un girone a eliminazione singola.

La stagione regolare, poi, avrà cinque partite al giorno, tre giorni alla settimana. I match si svolgeranno dal venerdì alla domenica, a partire dalla mezzanotte di venerdì (ora italiana) e alle 22:00 (sempre orario nostrano) il sabato e la domenica.

Lo Spring Split sarà un doppio round robin di sei settimane (5 febbraio - 14 marzo), mentre i playoff saranno praticamente l'evento di metà stagione (altrimenti chiamato Mid Season Showdown) dell'LCS (20 marzo - 11 aprile). Il vincitore del Mid Season Showdown rappresenterà la regione nordamericana al Mid-Season Invitational.