League of Legends, nuovo campione in arrivo da Bilgewater? C'è il teaser

In seguito all’arrivo di Bel’Veth su League of Legends, il team di casa Riot Games si sta preparando al lancio di un altro campione nel suo MOBA: giocando molto d’anticipo, in queste ore hanno pubblicato il primo video teaser che indica il suo imminente arrivo. Si tratta di un personaggio da Bilgewater?

Sul Twitter ufficiale di League of Legends nella giornata di ieri, 16 giugno 2022, Riot ha pubblicato una brevissima clip della durata di circa 10 secondi in cui si vede una figura camminare nella nebbia di un porto: oltre a quella che sembra una nave in rovina e un molo, nella nube verde-grigia notiamo esclusivamente questa enigmatica silhouette muoversi apparentemente illuminando l’acqua a ogni passo con quella che potrebbe essere una piccola scarica elettrica o, semplicemente, una luce blu-azzurrina.

Ora come ora è difficile inquadrare come si deve questo campione. Senza voice lines o altri indizi, tutto ciò che possiamo fare è limitarci a riprendere informazioni diffuse in questi giorni da tipster e appassionati: il campione atteso resta Nilah, effettivamente legato all’acqua e al colore azzurro che si vede anche nel video. Peraltro, le sue armi sono proprio realizzate con l’acqua. Insomma, sembra essere il candidato principale: sarà proprio lei? Lo scopriremo nelle prossime ore!

Nel mentre, preparatevi all’arrivo del mini-rework di Sivir!