League of Legends: quali sono i Campioni più popolari? La Top10 aggiornata al 2023

Mentre si moltiplicano i rumor sul possibile ritorno a Londra dei Worlds di League of Legends nel 2024, i curatori del portale OP.gg hanno provato a scattare una fotografia dell'interesse della community per il celebre MOBA di Riot Games.

Con una base di 180 milioni di giocatori, l'esperienza interattiva in salsa competitiva di Riot vanta una delle community più ampie dell'intera industria dell'intrattenimento digitale, di conseguenza è importante capire quali siano i gusti degli utenti: uno dei parametri più importanti da considerare in tal senso è ovviamente quello rappresentato dalla popolarità dei Campioni.

Quali sono gli eroi più utilizzati in battaglia dai giocatori di League of Legends? Prendendo spunto dalle statistiche snocciolate da Riot, la redazione di OP.gg ha così stilato una classifica (aggiornata a fine maggio) dei Campioni più popolari tra i patiti del MOBA free-to-play. Eccovi allora la Top10 degli eroi più 'famosi' di League of Legends.

Jinx Ezreal Jhin Lux Yasuo Kai’sa Kha’Zix Thresh Ahri Miss Fortune

E voi, quali Campioni utilizzate abitualmente nelle arene multiplayer di League of Legends? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di leggere questo nostro approfondimento su League of Legends tra passato e futuro nei 10 anni di LoL in italiano.