League of Legends: il canto dell'oceano in un cosplay di Seraphine

Mentre Riot Games celebra l'estate con l'evento Spirito Guerriero di League of Legends, la community di cosplayer ha omaggiato il MOBA in occasione del Rimini Comix 2023. Tra le tante, meravigliose interpretazioni condivise spicca quella della cosplayer italiana Giulia Yayachu.

Come promesso dagli sviluppatori di Riot Games, entro la fine del 2023 in League of Legends torneranno la partita rapida e l'emporio. A prendersi le luci dei riflettori, attualmente, è un magnifico cosplay di Seraphine da League of Legends.

Seraphine nasce a Piltover da genitori zauniti e possiede l'incredibile dono di poter sentire le anime altrui. Durante la gioventù venne travolta da questi suoni, ma crescendo è riuscita a trasformarli in ispirazione convertendo il caos in sinfonia. Seraphine si esibisce per le città sorelle, ricordando che insieme si è più forti.

Seraphine, la Cantante Sognatrice è un Campionessa che gioca nel ruolo di mago. Con le sue abilità può attaccare i nemici dalla distanza, attaccare ad area e persino curare i suoi alleati. In questo cosplay di Seraphine da League of Legends realizzato in occasione di Rimini Comix 2023 vediamo la Campionessa con indosso la skin Canto dell'Oceano (edizione prestigio). Con il microfono in mano e il suo abito lussuoso bianco, azzurro e con ricami dorati ha portato allegria e serenità nell'importante manifestazione italiana.