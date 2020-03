League of Legends: un caso di match fixing scuote il campionato cinese

Il campionato cinese di League of Legends sembra non avere pace. Oltre ad aver vissuto settimane molto difficili a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, ora deve anche affrontare uno scandalo di match fixing.

I Rouge Warriors, squadra della LPL, hanno licenziato il proprio jungler con l'accusa di aver truccato un incontro. Il jungler in questione è Wang "WeiYan" Xiang.

I Rogue Warriors hanno dichiarato che l'ormai loro ex jungler si è reso protagonista di diverse attività sospette durante la LPL 2020 violando le regole e i regolamenti della squadra e impattando negativamente sulle prestazioni del team.

I vertici dei Rogue Warriors hanno anche dichiarato che condurranno ulteriori indagini interne e saranno intraprese azioni rigorose contro chiunque abbia partecipato direttamente o indirettamente a commettere tali violazioni.

Inoltre, un anonimo ha pubblicato screenshot di schermate in cui WeiYan sembrerebbe discutere di partite truccate contro altre due squadre: Victory Five e Dominus Esports. I Rogue Warriors, attualmente, hanno vinto solo tre delle ultime otto partite giocate e si trovano in dodicesima posizione in classifica generale del campionato primaverile.

Dal canto suo WeiYan ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di aver perso molti soldi giocando a poker con i suoi amici, quindi ha preso in prestito denaro da un individuo che successivamente lo avrebbe contattato con la richiesta di truccare alcune partite.

Stando alla versione di WeiYan, egli avrebbe inizialmente accettato l'offerta, cambiando però idea non accettato il denaro. A sua discolpa, pur accettando le conseguenze, il ragazzo ha affermato di non aver mai partecipato a tali azioni.

Non è la prima volta che il campionato cinese ha dovuto subire l'onta di comportamenti poco limpidi da parte dei giocatori. Vi ricordate, l'anno scorso, cosa successe a Condi?