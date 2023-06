League of Legends celebra l'estate: svelato Spirito Guerriero, un evento pieno di sorprese

Dopo aver scatenato la furia di Deadlock per l'Episodio 7 di Valorant, Riot Games annuncia ufficialmente Spirito Guerriero, un evento estivo che introdurrà numerosi contenuti inediti nel multiversio videoludico di League of Legends.

Il colosso videoludico californiano invita così tutti gli appassionati di League of Legends, LoL Wild Rift, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra a prepararsi per l'evento multi-gioco che andrà in scena tra pochi giorni, coinvolgendo l'intera community di League of Legends.

Spirito Guerriero è l'omaggio che il team di Riot Games fa al genere dei picchiaduro e a tutti i suoi fan: l'evento trae infatti ispirazione dalla profonda risonanza emotiva e dai momenti incentrati sui personaggi tipici dei giochi di lotta, e dagli archi narrativi che raccontano lo svolgersi di tornei. L'evento, di conseguenza, porterà in dote nuove modalità di gioco, aspetti, funzionalità di gameplay e altro ancora in tutti e quattro i titoli di Riot Games ambientati nella dimensione fantasy di Runeterra.

Il lancio di Spirito Guerriero è previsto per giovedì 20 luglio, per poi concludersi nella giornata di lunedì 28 agosto. L'universo alternativo di Spirito Guerriero catapulterà i giocatori di League of Legends in un mondo variegato, con sfidanti pronti a fronteggiarsi per dimostrare il proprio valore nel Torneo delle Anime: chi si cimenterà in questa competizione potrà sbloccare tanti oggetti inediti, dalle personalizzazioni estetiche per il proprio eroe preferito ai boost di esperienza, fino ad arrivare allo sblocco di un nuovo Campione.

Per celebrare questo evento, Riot ci informa che martedì 18 luglio terrà Spirito Guerriero: Notte dell'Incontro, una diretta con 16 creatori di contenuti che competeranno dentro e fuori dai giochi di League of Legends per aggiudicarsi il titolo di Campione della Notte dell'Incontro.