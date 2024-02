League of Legends: in cerca di spiriti in un trascendentale cosplay di Ahri

League of Legends promette un 2024 esplosivo ai suoi giocatori. Il MOBA di Riot Games subirà una evoluzione radicale che permettere alla nuova stagione di eSport di partire con tante novità, ma non ci sarà solo spazio per le competizioni ufficiali. Come sempre, anche quest'anno League of Legends resterà sinonimo di cosplay.

Il trailer Still Here di League of Legends ha acceso l'hype del pubblico, che è tornato a gettarsi nella mischia con i propri Campioni preferiti. In attesa di scoprire come andranno a finire i Mondiali 2024 di stanza a Londra, la prossima stagione di League of Legends sorprenderà la propria utenza con diversi cambiamenti e migliorie.

Nei prossimi mesi arriverà una grossa e attesa novità, che però non riguarda direttamente il gioco di Riot. Su Netflix arriverà Arcane 2, la seconda stagione della serie animata che ha raccontato il passato delle zaunite Jinx e V. Cosa succederà alle due sorelle dopo quanto visto nella prima serie arrivata nel 2021.

Mentre attendiamo l'uscita dell'anime, a farci compagnia c'è Ahri con un cosplay da League of Legends. In questa meravigliosa interpretazione vediamo la Campionessa che incarna la volpe a nove code circondata ed estasiata da spiriti della natura. Gli scatti condivisi dalla cosplayer Mika Hazuki ritraggono l'aspetto Ahri Fiore Spirituale.