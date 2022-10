League of Legends, Cerimonia di Apertura Worlds 2022 fissata al 5 novembre

La Cerimonia di Apertura dei Mondiali Presented by Mastercard si svolgerà al Chase Center di San Francisco prima delle Finali del 5 novembre, con inizio alle 02:00 CET. La Cerimonia d'apertura è la chiave di volta del Campionato del Mondo, che darà il via alla resa dei conti finale tra le due migliori squadre di LoL Esports al mondo.

Il cantante e produttore discografico Jackson Wang eseguirà dal vivo la premiere mondiale di "Fire to the Fuse", una collaborazione tra Wang e Riot Games Music che servirà da theme song per la nuova linea di aspetti Empyrean di "League of Legends". Il rapper, cantante, cantautore e presidente di League of Legends, oltre che vincitore di un Grammy Lil Nas X, durante la cerimonia eseguirà "STAR WALKIN'", l'inno dei Mondiali 2022 di League of Legends. Inoltre, anche Louis Leibfried e Edda Hayes, membri del collettivo 2WEI, si uniranno alla cerimonia di apertura con una performance dedicata.

La collaborazione con Lil Nas X prevede anche una skin appositamente progettata, "Prestige Empyrean K'Sante". che verrà rilasciata il 3 novembre in tutto il mondo e sarà sbloccabile fino al 14 novembre. La skin in-game non sarà disponibile per l'acquisto diretto, ma potrà essere ottenuta giocando a League of Legends o a Teamfight Tactics durante l'evento in-game dei Mondiali 2022.

Le finali dei Mondiali 2022 sono visibili su Twitch, YouTube e Lolesports.com. Gli spettatori su Lolesports.com hanno diritto a ricevere premi esclusivi, tra cui oggetti che celebrano la partnership con Tiffany & Co.

"Dalle due migliori squadre di LoL Esports del mondo alla Cerimonia di Apertura, il palco della Finale Mondiale sarà una vera sfilata di icone. Non potremmo essere più felici di avere questi artisti di fama internazionale pronti a portare il loro incomparabile talento, in quella che sarà una spettacolare celebrazione del meglio di League." dichiara Naz Aletaha, responsabile globale di LoL Esports.

La Cerimonia di Apertura dei Mondiali Presented by Mastercard rappresenta uno degli spettacoli più innovativi dello sport e dell'intrattenimento. I Mondiali sono l'apice delle competizioni di LoL Esports in cui le migliori squadre provenienti da diverse regioni competono per il titolo di Campione del Mondo. Ventiquattro squadre partecipano al torneo per eleggere i migliori di tutti.

