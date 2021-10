League of Legends: la chat tra squadre verrà presto disattivata

Nel corso delle ultime ore è stata confermata un'importante modifica che riguarderà l'aggiornamento alla versione 11.21 di League of Legends, il popolarissimo free to play targato Riot Games.

Con il debutto dell'update, infatti, non sarà più possibile comunicare in alcun modo con la squadra avversaria. La dura decisione del team di sviluppo ha l'obiettivo di rendere meno tossico l'ambiente di gioco, così da permettere soprattutto ai nuovi arrivati di godersi il gioco senza subire insulti e derisioni da parte dei giocatori che fanno parte dell'altra squadra.

Ecco le parole di Riot Games sulla nuova feature di League of Legends:

"Sappiamo che non è piacevole per i giocatori che vorrebbero complimentarsi con l'avversario sulla stessa lane per via della skin che indossa, oppure chiedergli di fare un ballo insieme. Crediamo però che tale compromesso possa limitare la negatività che popola le chat nei nostri giochi."

Ovviamente le limitazioni riguardano esclusivamente la chat tra le squadre e non vi sarà alcun impedimento nel comunicare con gli altri giocatori nel proprio team. Sarà inoltre possibile eseguire le emote per comunicare con gli avversari.

In attesa della pubblicazione della patch, vi ricordiamo che di recente sono state annunciare le statuette da collezione di League of Legends.