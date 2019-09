League of Legends, chi, dove, quando: tutto, o quasi, sui World 2019

L'appuntamento più atteso da tutti i giocatori e fan di League of Legends sta per iniziare. Si sono svolti i sorteggi per i Worlds 2019 e ora finalmente conosciamo i gruppi che si affronteranno nel primo turno del mondiale del titolo più famoso al mondo.

Come sappiamo, quest'anno i Worlds verranno disputati in Europa, in tre location differenti: Berlino, Madrid e Parigi.

La fase di play-in del mondiale di League of Legends è formata da quattro gruppi di tre squadre ciascuno. Queste squadre dovranno fronteggiarsi per avere la possibilità di avanzare verso il group stage vero e proprio. La fase a gironi dei Worlds 2019, saranno formati da quattro gruppi di quattro squadre ciascuno; queste ultime dovranno combattere con le unghie e con i denti per guadagnarsi un posto nella fase a eliminazione diretta.

Durante il sorteggio sono state estratte solo tre delle squadre di ciascun gruppo, perché il quarto posto è riservato alla quarta organizzazione che riuscirà a sopravvivere nelle qualificazioni della fase di play-in.

Il Gruppo A e il Gruppo C sono forse quelli più competitivi. Per il primo si parla dei G2 (formazione europea), dei Griffin (Corea del Sud) e dei Cloud9 (per la regione NA). Nel secondo, invece, ci sono i giganti della specialità: Fnatic, RNG e SK Telecom T1.

PLAY-IN

Group A: Clutch Gaming, Unicorns of Love, Mammoth.

Group B: Splyce, DetonatioN FocusMe, Isurus Gaming.

Group C: Hong Kong Attitude, Lowkey Esports, Mega.

Group D: Damwon Gaming, Flamengo eSports, Royal Youth.

GROUP STAGE

Group A: Cloud9, G2 Esports, Griffin.

Group B: FunPlus Phoenix, GAM Esports, J Team.

Group C: Fnatic, Royal Never Give Up, SK telecom T1.

Group D: Team Liquid, ahq e-Sports Club, Invinctus Gaming.

Quando inizia il mondiale di League of Legends? La prima e la seconda fase di Play In si disputeranno a Berlino, nei LEC Studios, dal 2 al 5 e il 7 e 8 Ottobre.

I Group Stage, invece, si terranno dal 12 al 15 e dal 17 al 20 Ottobre sempre a Berlino ma in una diversa location (il Verti Music Hall).

Il knock out stage e la finalissima si divideranno tra Madrid e Parigi. La prima fase sarà nella capitale spagnola dal 25 al 27 Ottobre e il 2 e 3 Novembre, mentre il 10 Novembre il gran finale sarà, appunto, a Parigi.