League of Legends: in Cina scoppia il caso match fixing, in quattro coinvolti

La LDL (LoL Development League) è la lega professionistica minore di League of Legends della regione cinese. Per quale motivo assurge agli onori della cronaca? Beh, pare ormai essere diffuso il fenomeno del match fixing, ovvero della combine tra giocatori, che si accordano sull'andamento della partita.

I motivi sono abbastanza palesi: interesse economico, prima di tutto. Il giro di scommesse sull'esport cresce sempre più. C'è, secondariamente, un motivo che si fonda su questioni di classifica.

La divisione cinese di Riot Games, ieri, ha annunciato sanzioni per quattro giocatori professionisti. Dopo un'indagine approfondita, è emerso che i quattro sarebbero stati coinvolti nella manipolazione di alcuni match.

Tre giocatori dei Rogue Warriors Shark: il mid-laner CaoCao, il bottom-laner Zhanzhao e FengXian hanno ricevuto un ban da tutti i tornei per 18 mesi. Anche il jungler XiaoYao, che gioca nella formazione maggiore che compete nella LPL, i Rogue Warrior, è stato penalizzato e bannato per 18 mesi.

Per quanto riguarda l'allenatore dei Rogue Warriors Shark, Sheng Liao, e il manager Li Kai Hao hanno ricevuto warning ufficiali per non aver correttamente vigilato sui loro giocatori.

I Rogue Warriors Shark hanno concluso l'LDL Spring 2019 al terzo posto e si stavano preparando per i quarti di finale. Purtroppo per loro sono stati squalificati automaticamente dal torneo.