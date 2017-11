League of Legends: CLG annuncia il nuovo roster, Aphromoo lascia l'organizzazione

A seguito delle voci che da tempo circolavano riguardo l'addio dell'ormai ex capitano della squadra e l'aggiunta dial roster, ieri ihanno fatto luce sulla situazione, confermando i rumours e rivelando che, a prendere il posto di, sarà l'ex support dei TSM,, mentre Omargod tornerà nell'Academy.

Aphromoo faceva parte dei Counter Logic Gaming dal 28 Dicembre 2012 quando aveva dato il via ad un capitolo della storia dell'organizzazione che i fan non dimenticheranno per lungo tempo. Dopo cinque anni questo capitolo è giunto ad una conclusione ma ciò non toglie che Aphromoo sia stato una figura chiave per i CLG, nonchè uno dei pro player in attività da più tempo nelle League of Legends Championship Series.

Aphromoo si era unito ai CLG cogliendo al volo l'occasione di entrare nella scena competitiva come Support, nonostante fosse già un affermato AD Carry, andando a sostituire Chauster che al tempo insieme a Doublelift formava una botlane considerata tra le migliori al mondo.



Aphromoo e Doublelift trovarono subito l'intesa e, negli anni successivi, formarono una botlane tanto formidabile quanto amata, conosciuta come Rush Hour. A seguito del passaggio di Doublelift ai TSM Aphromoo ha continuato fedelmente a rappresentare i colori dei CLG affermandosi non solo come una delle star di questa generazione ma anche come uno dei migliori Support di sempre.

"Far parte dei CLG è stata una esperienza incredibile che non dimenticherò mai. In questi cinque anni sono successe tantissime cose e tutto questo mi ha reso il giocatore che sono oggi. Ho imparato ad essere un leader, un compagno di squadra e un amico di giocatori dei CLG sia passati che presenti. Ringrazio i CLG e tutti i loro fan per aver condiviso con me queste esperienze: due titoli degli NA LCS, due apparizioni ai Mondiali e 5 anni di battaglie sulla Summoner's Rift. Credo che il prossimo passo nella mia carriera sarà altrettanto emozionante e, questa volta con i CLG come avversari, sarò lì per vincere. Support is so EASY!"

"Ogni qualvolta avvengono dei cambiamenti di roster, questi determinano un enorme cambiamento all'identità del team. La cosa migliore che noi, come CLG, possiamo fare è guardare al futuro e lavorare duramente per scoprire la nostra nuova identità. Aggiungeremo due formidabili giocatori come Reignover e Biofrost alla nostra squadra. Sono sicuro delle qualità e dell'abilità nel fornire prestazioni di livello da parte di entrambi i giocatori. Dopo aver parlato con tutti i membri della squadra sono convinto che tutti i nostri ragazzi abbiano intenzione di lavorare sodo per trovare la nostra identità e diventare insieme i migliori."

Quanto è interessante?







2 Segnala Notizia Segnala Errori

Aphromoo era il leader e shotcalller del team, che dopo qualche iniziale affanno era riuscito a condurre acon due roster molto differenti, cosa che va ad evidenziare ulteriormente le sue qualità carismatiche.Queste le parole con cui il giocatore ha voluto salutare l'organizzazioneLa squadra nerazzurra ha poi proseguito con un ulteriorea pochi minuti dal primo rivelando la composizione del roster per laQueste le parole diL'organizzazione si è detta estremamente emozionata di accogliere Vincent “” Wang and Yeujin “” Kim tra le proprie fila e ha invitato i propri fan a dare un caloroso benvenuto ai due nuovi arrivati. Biofrost è conosciuto come uno dei migliori Support in Nord America e ha vinto. Reignover ha vinto il titolo didell'NA LCS in passato oltre ad essere stato campione degli EU LCS per due volte.Per quanto riguarda il resto del roster Darshan “” Upadhyaya, Jae-hyun “” Choi e Trevor “” Hayes continueranno a vestire i colori dell'organizzazione nel 2018. Tutti loro sono veterani, campioni e una parte fondamentale di quello che ha reso grandi i CLG negli ultimi anni.Omar "" Amin invece rimarrà sotto contratto con la squadra ma tornerà a far parte dell'dei CLG. L'organizzazione si è detta sicura della sua etica di lavoro e delle sue qualità e per questo vogliono dargli modo di crescere ulteriormente come giocatore.