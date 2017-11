League of Legends: i Cloud 9 pronti ad aggiungere Licorice al proprio roster

Secondo fonti vicine sia aiche aglil'organizzazione californiana sarebbe pronta a riportare a casa il giovane Top Laner canadese.

Eric "Licorice" Ritchie era passato dai Cloud 9 Challenger agli eUnited nel dicembre 2016 dopo che questi ultimi avevano acquisito lo spot nelle Challenger Series di proprietà del Team Liquid Academy. Come parte dell'accordo ai Cloud 9 era stata però inserita una clausola che avrebbe garantito loro il diritto di prelazione sul riacquisto di Licorice nel caso gli eUnited non si fossero qualificati agli LCS nel corso del 2017.

Gli eUnited non solo non sono riusciti a qualificarsi per la massima serie nord americana ma hanno anche visto la loro applicazione come partner permanenti degli LCS a partire dal 2018 essere rifiutata da Riot Games, ragione per cui i Cloud 9, sebbene abbiano rifiutato di commentare al riguardo, sembra stiano lavorando per assicurarsi nuovamente le prestazioni del talentuoso Top Laner.

Il tutto dovrebbe concretizzarsi in questi giorni non appena si aprirà la speciale finestra di mercato pensata da Riot Games per i giocatori ancora sotto contratto con organizzazioni che non faranno parte degli LCS la prossima stagione, in attesa che lunedì cominci il periodo più generale di free agency in cui ad un numero ancora maggiore di giocatori scadrà il contratto.

Secondo le fonti questa parentesi di mercato avrebbe dovuto aprirsi già questa settimana ma la cosa è stata rimandata a causa di alcuni team che sarebbero in ritardo nel firmare l'accordo di partecipazione.

Per quanto riguarda gli attuali Top Laner dell'organizzazione, se da un lato non abbiamo notizie riguardanti Ray, che da tempo stava lavorando con uno psicologo riguardo un problema di depressione, dall'altro sappiamo che probabilmente Impact, il cui contratto scadrà lunedì, esplorerà le proprie opzioni da free agent, con il suo ex team pronto a pareggiare eventuali offerte da parte di altre squadre. La decisione spetterà dunque al giocatore sud coreano anche se è evidente che al momento la sua permanenza nella compagine nord americana risulta alquanto incerta.

I contratti dei rimanenti membri del roster (Juan "Contractz" Arturo Garcia, Nicolaj "Jensen" Jensen, Zachary "Sneaky" Scuderi e Andy "Smoothie" Ta) sono invece validi per tutta la prossima stagione, con alcuni che si estendono anche al 2019. I Cloud 9 sicuramente valuteranno le proprie opzioni ed eventuali opportunità nel corso dell'offseason, ma a parte Licorice per il momento non si hanno notizie di altri cambiamenti all'orizzonte.

I Cloud 9 sono stati l'unica squadra degli NA LCS a qualificarsi per i playoff della League of Legends World Championship tenutasi in ottobre, venendo poi eliminati dal Team WE a Guangzhou.

Gli eUnited non hanno risposto alle richieste di commenti sulla notizia.