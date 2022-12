League of Legends, grande colpo per gli Axolotl: Kikis sarà il nuovo jungler?

La scena italiana di League of Legends sta diventando sempre più viva e interessante: dopo una fantastica finale della Red Bull Factions vista a Milano lo scorso novembre, con la vittoria dei Macko Esports contro gli Atleta Esports, la notizia di questo periodo riguarda il possibile accordo tra Kikis e Axolotl.

L’organizzazione italiana, stando a quanto riportato da EsportsMag, avrebbe chiuso un grande colpo non solo dal punto di vista competitivo, ma anche mediatico: il jungler polacco Mateusz “Kikis” Szkudlarek, support dell’Academy degli Excel Esports durante l’ultimo Spring Split, potrebbe giocare con Axolotl nella prossima stagione. Essendo questa decisione ancora non ufficiale, i termini esatti dell’accordo non sono noti.

Ricordiamo dunque le ragioni per cui Kikis costituirebbe un accordo estremamente importante per la scena competitiva del Belpaese: il giocatore ha molta esperienza internazionale, data la partecipazione all’LEC Spring Split del 2019 con Rogue – prima del periodo di dominio assoluto nella scena europea -, e persino ai Worlds 2018 con i Vitality, quando la squadra arrivò al mondiale in Corea del Sud complice un Jiizuké al suo periodo d’oro.

Oltretutto, Kikis ha giocato ad alti livelli non solo come Jungler, ma anche come Toplaner e Support. Insomma, ha esperienza da vendere e un nome che potrebbe portare anche altri ottimi giocatori in Italia. Per ora ciò resta un sogno frutto di semplici indiscrezioni di mercato; meglio, pertanto, prendere la notizia con le pinze in attesa di conferme.

Nel mentre, Doublelift è tornato in LCS con 100 Thieves.