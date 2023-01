League of Legends, come ci si qualifica a MSI e Worlds? Cambia tutto

Dopo il reveal dei formati di MSI e Worlds per il 2023, massimi tornei della scena competitiva di League of Legends, Riot Esports ha condiviso ulteriori dettagli sulle modalità di qualificazione per le squadre europee alle dette competizioni, definendo meglio il futuro delle compagini della regione EMEA.

Ormai i match di League of Legends del Vecchio Continente stanno per iniziare, dando il via a un nuovo anno di sfide, upset, conferme e sorprese. I fan vorranno pertanto sapere come ci si qualifica a Mid-Season Invitational e Mondiali di League of Legends, con la prima competizione che si terrà a Londra e la seconda in Corea del Sud verso fine anno.

Nel caso dell’MSI le squadre quest’anno non sono più 11, bensì 13. Due di queste rappresenteranno l’LEC, con una che parteciperà sin dai Play-In e la seconda direttamente dalla fascia successiva; quest’ultima sarà, naturalmente, la vincitrice dello Spring Split, che seguirà il Winter Split il cui inizio è fissato a domani, 21 gennaio 2023.

Come si stabilirà il secondo team? Semplicemente scegliendo la squadra vincitrice del Winter Split; tuttavia, nel caso in cui la stessa organizzazione dovesse vincere Winter e Spring Split, verrà scelta come seconda squadra quella con il più alto numero di Championship Points o, in caso di pareggio, quella con il migliore piazzamento al termine dello Spring Split.

Cambia tutto invece per Worlds: LEC avrà accesso a tre slot fissi e un quarto potenziale, il quale sfiderà il quarto seed della divisione nordamericana LCS per accedere ai Play-In. Le squadre classificate al primo e secondo posto delle LEC Finals 2023, invece, rappresenteranno la regione EMEA ai Mondiali come primo e secondo seed. Se un team vincerà tutti e tre gli split regolari, allora conquisterà un posto ai Worlds a prescindere dal piazzamento ai Finals.

Proprio oggi, peraltro, Riot Games ha annunciato il lancio della EMEA LoL Champions Queue.