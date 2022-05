League of Legends, confermato programma MSI 2022: tutti i match fase a gironi

Dopo avere comunicato i risultati dei sorteggi dei gruppi per il Mid-Season Invitational di League of Legends, edizione 2022, Riot ha svelato il programma ufficiale della fase a gironi dell’evento che vedrà, come primo match, la sfida tra i beniamini casalinghi dei T1 e gli sfidanti Saigon Buffalo, alle 10:00 ore italiane.

Tale match darà inizio alle danze il 10 maggio 2022 in un orario piuttosto comodo anche per noi spettatori del Belpaese, ma qual è il programma completo effettivo e quando vedremo competere la compagine europea dei G2 Esports? Eccovi tutti gli orari:

Primo giorno (10 maggio)

Saigon Buffalo-T1 (10:00)

DetonatioN FocusMe-Team Aze (11:00)

ORDER-G2 Esports (12:00)

Evil Geniuses-G2 Esports (13:00)

Istanbul Wildcats-Royal Never Give Up (14:00)

RED Canids-PSG Talon (15:00)

Secondo giorno (11 maggio)

Evil Geniuses-G2 Esports (10:00)

ORDER-Evil Geniuses (11:00)

DetonatioN FocusMe-Saigon Buffalo (12:00)

Team Aze-T1 (13:00)

RED Canids-Istanbul Wildcats (14:00)

PSG Talon-Royal Never Give Up (15:00)

Terzo giorno (12 maggio)

ORDER-Evil Geniuses (10:00)

ORDER-G2 Esports (11:00)

Istanbul Wildcats-PSG Talon (12:00)

RED Canids-Royal Never Give Up (13:00)

Team Aze-Saigon Buffalo (14:00)

DetonatioN FocusMe-T1 (15:00)

Quarto giorno (13 maggio)

RED Canids-PSG Talon (8:00)

Istanbul Wildcats-Royal Never Give Up (9:00)

Istanbul Wildcats-PSG Talon (10:00)

RED Canids-Royal Never Give Up (11:00)

RED Canids-Istanbul Wildcats (12:00)

PSG Talon-Royal Never Give Up (13:00)

Quinto giorno (14 maggio)

Evil Geniuses vs. G2 Esports (8:00)

ORDER vs. Evil Geniuses (9:00)

ORDER vs. G2 Esports (10:00)

Evil Geniuses vs. G2 Esports (11:00)

ORDER vs. Evil Geniuses (12:00)

ORDER vs. G2 Esports (13:00)

Sesto giorno (15 maggio)

Team Aze vs. Saigon Buffalo (8:00)

DetonatioN FocusMe vs. T1 (9:00)

DetonatioN FocusMe vs. Saigon Buffalo (10:00)

Team Aze vs. T1 (11:00)

DetonatioN FocusMe vs. Team Aze (12:00)

Saigon Buffalo vs. T1 (13:00)

Ricordiamo, in conclusione, che le squadre cinesi giocheranno da casa con una micro-latenza di 35ms in quanto costrette a rimanere a Shanghai causa lockdown nazionale.