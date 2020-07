League of Legends continua a evolversi: ecco Lillia, la cerbiatta mutaforma

Dopo aver candidamente ammesso che la gattina Yumi di LoL è sbilanciata e necessita di diversi interventi di ribilanciamento dei poteri, Riot Games presenta ufficialmente Lillia, la cerbiatta mutaforma che andrà ad ampliare il roster di Campioni di League of Legends con la patch 10.15.

La nuova arrivata nel già ampio ventaglio di personaggi del kolossal MOBA di Riot introduce un originale elemento di gameplay rappresentato dalla possibilità, da parte di Lillia, di "raccogliere i sogni" e incanalarne la forza per sopraffare gli avversari di turno con incantesimi devastanti. La stessa Campionessa, d'altronde, è un sogno scaturito da un albero magico di Ionia.

Come spiega David Slagle in qualità di scrittore senior di Riot, "Lillia ha un forte legame con i sogni: li ama per ciò che sono e per quello che rappresentano, ossia un intero mondo pieno di persone che racchiudono dentro di sé una magia meravigliosa. Anche se poi se ne dimenticano. E la nascondono. Ma quando Lillia se ne accorge, non vuole solo salvare Madre Albero: vuole aiutare le persone a ritrovare la magia che hanno dentro".

La cerbiatta magica Lillia sarà disponibile con l'aggiornamento che porterà League of Legends alla versione 10.15 su PC per dare inizio all'evento Spirit Blossom. In calce alla notizia trovate le immagini di gioco e i bozzetti preparatori della nuova Campionessa, insieme a un teaser trailer che ci aiuta a familiarizzare con il suo ventaglio di poteri, attacchi e abilità speciali.