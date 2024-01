League of Legends: un cosplay di Ahri e Akali uniscono le forze per arrivare al Nexus

Come promesso da Riot Games, nella prossima stagione di League of Legends arriveranno grosse novità. Nelle ultime ore sono stati svelati alcuni dei contenuti inediti in arrivo nel 2024 e ciò che ne è venuto fuori ha dello sbalorditivo. In attesa di poter cominciare la partita di questo nuovo anno, Ahri e Akali attaccano il Nexus.

Non ci sarà solo la finale dei Mondiali 2024 di League of Legends a Londra. Attraverso un evento che ha coinvolto gli appassionati, Riot ha svelato le novità in arrivo per la stagione 2024 di League of Legends.

Ci saranno modifiche al sistema di valutazione dei giocatori, al sistema della Maestria del Campione, varie modalità e aspetti, e ai regolamenti eSport. Soprattutto, ci sarà una new entry. Il roster di Campioni di League of Legends darà il suo benvenuto ad Ambessa Medarda e ai personaggi di Arcane, che quest'anno festeggerà la Stagione 2 di Arcane.

Prima di poter mettere le mani su queste novità, in questo cosplay di Ahri e Akali da League of Legends osserviamo i due Campioni, che assieme fanno parte della band delle K/DA, unire le forze per sopravanzare la foresta e giungere fino al Nexus. A condividere questa roboante interpretazione realizzata in occasione de Il Volta sono la cosplayer italiana Miciaglo e l'artista argentina Peyton Alba Diadamo.