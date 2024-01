League of Legends: un cosplay di Ahri della Congrega dall'italiana Its.Mahri

Il 2024 di League of Legends ha avuto inizio con il trailer 'Still Here', ma il meglio deve ancora venire. Il filmato cinematico pubblicato da Riot apre le porte di una nuova, grande battaglia, proprio come quella che i giocatori del MOBA affronteranno nel corso di quest'anno. League of Legends sarà 'ancora qui' anche per la community di cosplayer.

Dalle prossime competizioni eSport – che andranno a svecchiare la formula del Campionato Mondiale - alla Hall of Legends, la stagione 2024 riserverà grandi novità per l'utenza di League of Legends. Si tratta infatti dell'annata in cui il MOBA di Riot Games festeggerà il quindicesimo anniversario dal lancio. Non mancheranno dunque skin inedite e probabilmente nuovi Campioni, ma anche il ritorno di Arena e varie altre novità. Attesissimo, ci sarà anche l'uscita di Arcane 2 su Netflix. Quello che non cambierà, invece, sarà il legame tra cosplay e League of Legends.

A rafforzare questa sinergia questa volta ci pensa la cosplayer italiana Its.Mahri attraverso il convincente e sbalorditivo cosplay di Ahri da League of Legends che trovate in calce all'aritcolo. Globo magico alla mano, l'artista nostrana ha optato per l'Aspetto 'Ahri della Congrega', che trasforma la misteriosa vastaya dalle sembianze simili a quelle di una volpe in un essere radicalmente più oscuro.