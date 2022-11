League of Legends: un cosplay di Ahri da incanto nella foto di Yashafluff

Alcuni personaggi di League of Legends hanno ottenuto il centro del palcoscenico grazie ad Arcane, la serie animata di Netflix che si concentra su Vi, Jinx, Caytlin e altri. Ne sono rimasti fuori in parecchi, che però continuano a essere protagonisti nel videogioco di Riot Games, con gli aggiornamenti che ogni tanto apportano modifiche.

A volte vengono modificati i valori e le statistiche, altre volte vengono aggiunge le skin. Molte di queste non riescono a sfondare e rimangono ai margini del negozio, altre invece diventano così popolari da essere quasi più utilizzate della versione originale di League of Legends. Prendiamo ad esempio Ahri, la volpe a nove code che impera sui campi di battaglia non soltanto con il suo abito rosso e i capelli neri, come era prevista dal modello originale.

Infatti è sempre più preponderante l'utilizzo di Ahri in rosa, come mostra questo cosplay creato da Yashafluff. In questo caso, il personaggio di League of Legends ha i capelli di un rosa shocking e l'abito in stile orientale che diventa bianco e azzurro invece che rosso. Un cosplay di Ahri davvero bello e d'incanto, ma molto diverso da altre proposte. Un esempio? Questo cosplay di Ahri oscura oppure quest'altro cosplay di Ahri Kpop.