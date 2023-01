League of Legends: un cosplay di Ahri, la punta di diamante della band K-pop K/DA

Da poco Riot Games è stata colpita da un attacco hacker, ma i giocatori di League of Legends possono stare sereni poiché nessun dato personale è stato trafugato. L'utenza del MOBA può dunque godersi una nuova partita e questa magistrale interpretazione condivisa dall'artista Eternitycosplays.

Mentre League of Legends si prepara al LEC Finals 2023, non tutti i giocatori potranno ricordarsi i protagonisti presenti nel cast sin dal lancio. Degli attuali 162, tra i primi Campioni di League of Legends non figurava Ahri, presente invece nel cosplay in calce all'articolo.

Ahri è la Volpe a Nove Code di League of Legends, una ragazza che della storia della tribù vastayana di cui è originaria non conosce alcunché. In cerca della verità sul suo passato, si mise in viaggio per Runterra.

Oltre che protagonista del MOBA, Ahri è una musicista delle K/DA, una band K-pop virtuale composta anche da Akali, Evelynn e Kai'sa. Il gruppo nacque nel 2018 in occasione del League of Legends World Champion. Con il video musicale del singolo che ha segnato il loro debutto hanno ottenuto oltre 500 milioni di visualizzazioni. Al 2020 risale invece il primo EP di cinque tracce, All Out.

In questo cosplay di Ahri da League of Legends viene omaggiato proprio l'aspetto K/DA All Out rilasciato sul videogioco in uscita dell'EP. In questa versione Ahri ha lunghi capelli biondi, che terminano con ciocche di colore rosa, una maglietta a scaglie azzurra e spallacci ghiacciati, e una minigonna. In questa versione le sue code sono come diamanti.