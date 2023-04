League of Legends: un cosplay Ahri, la volpe attraente in fucsia e blu

Ci sono tanti Campioni in League of Legends, il MOBA più giocato e, in generale, uno dei videogiochi per PC più giocati e streammati di sempre, con tanti tornei sempre all'attivo. Grazie alla sua popolarità, sono nati tanti cosplay a tema League of Legends, in particolare quelli nati grazie alla serie Arcane.

C'è però una classe di personaggi in League of Legends che riesce a essere famoso e amato nonostante non sia apparso oppure non abbia avuto un ruolo prominente nella serie. Ahri è uno dei personaggi più iconici di League of Legends, è un incrocio tra una donna e una volpe a nove code che è stata creata dagli antichi spiriti del vasto e misterioso mondo del Kumiho. Il suo design è ispirato alla cultura giapponese, dove la volpe Kitsune è considerata un animale sacro che possiede poteri magici.

La storia di Ahri è molto interessante e misteriosa. In passato, Ahri era una volpe che si nutriva dell'energia vitale degli esseri umani per vivere. Dopo aver assorbito troppe anime umane, Ahri cominciò ad avere una coscienza umana e a chiedersi se questo era giusto. Così Ahri decise di cercare la sua umanità, cercando di trovare il modo per diventare una donna e trovare un modo per salvare se stessa.

L'abito di Ahri è molto iconico e sexy, con un design molto orientale. Il suo abito è composto da una tunica corta, una cintura che le stringe la vita e dei gambali. Inoltre, ha una coda a nove punte che rappresenta la sua natura di volpe mitologica. Ahri è anche conosciuta per le sue skin in League of Legends, in particolare la skin Spirit Blossom, dove il personaggio viene raffigurato con un abito tradizionale giapponese, ma in fucsia e in azzurro, con poche variazioni rispetto al costume principale.

Il cosplay di Ahri in versione Spirit Blossom realizzato da Yashafluff mantiene le caratteristiche del personaggio ed è diventato molto popolare su Instagram, come si può vedere in basso. La cosplayer ha realizzato un cosplay di Ahri Spirit Blossom molto dettagliato e sicuramente ammiccante.