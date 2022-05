League of Legends: un cosplay di Ahri la volpe dai capelli rosa

Tra continue aggiunte e modifiche, League of Legends prosegue l'espansione e la revisione dei personaggi passati. Con tutti gli anni che il videogioco MOBA di Riot Games ha alle spalle, è normale che ci sia costante bisogno di bilanciamento, così da integrare al meglio le meccaniche dei nuovi personaggi e dare spolvero ai più anziani.

Nella nuova espansione sono stati toccati diversi personaggi, ma in pochi sono stati nerfati, tra cui Ahri. La volpe a nove code è uno dei campioni di League of Legends più apprezzati dal pubblico e non a caso vanta molte skin. Normalmente, questa versione dell'essere mitologico giapponese rivisitato da Riot Games ha i capelli neri e porta un vestito rosso. L'azienda non ha però accantonato la fantasia e le ha donato gli outfit e le colorazioni più variegate.

C'è ad esempio una Ahri oscura che ha preso vita anche con un cosplay, che ammanta tutto con la sua oscurità. Dall'altra parte c'è però anche una Ahri molto rosa, con i capelli tinti di questo colore appariscente in stile evidenziatore, con l'abito che invece diventa bianco con risvolti azzurrini. La cosplayer Stacy Twilight l'ha impersonata, come hanno fatto altre in passato. Ecco così questo cosplay di Ahri in rosa, accompagnata da una nube dello stesso colore.