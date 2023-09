League of Legends: un cosplay di Akali, da assassina a guardiana stellare

Mentre i Mondiali 2023 di League of Legends prendono il via, lanciando la competizione che porterà all'elezione del nuovo, grande team di campioni, Riot Games si cura del futuro del suo MOBA per assicurarsi la fedeltà e l'amore dell'utenza di videogiocatori.

Solamente di recente League of Legends ha accolto Briar, una nuova Campionessa conosciuta come l'arma vivente della rosa nera. Questa nuova protagonista che si è aggiunto all'incredibile roster del titolo viene descritto come un esperimento fallito e dall'insaziabile sete di sangue. Fuggito dalla sua cella di detenzione, è totalmente fuori controllo. A prendersi i riflettori non è tuttavia Briar, ma una reinterpretazione di un altro personaggio molto amato dai fan.

In questo cosplay di Akali da League of Legends l'assassina solitaria diviene una Guardiana Stellare. Nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Yuji Hannah la Campionessa che gioca nel ruolo assassino abbandona per un momento la sua skin di default per indossare l'Aspetto Star Guardian, una serie di costumi alternativi che raccontano la storia di un universo parallelo in cui un gruppo di studentesse vengono scelte per diventare le protettrici del cosmo. Akali, dopo aver prestato giuramento insieme alla migliore amica Kai'Sa, diviene una Guardiana Stellare con il compito di opporsi ai nemici della Prima Stella. Il suo cuore potrebbe tuttavia cadere, facendo di lei la vittima della prima generazione di protettrici dell'universo.