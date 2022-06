League of Legends: un cosplay di Akali creato da Irina Meier in stile coreano

I campioni di League of Legends non hanno delle grandi storie da raccontare all'interno del videogioco, con i giocatori che per la maggior parte si concentrano nell'assediare le fortezze nemiche piuttosto che leggere le descrizioni e il background dei personaggi. Ciò non toglie che alcuni riescano a spiccare per altre caratteristiche.

C'è chi cerca di ristabilire l'ordine, chi lo distrugge e chi opera nell'ombra in equilibrio tra bianco e nero, in un grigio fumoso e oscuro che toglie la vista e permette di agire indisturbati. Chi si muove in queste cortine fumogene è Akali, l'assassina solitaria di League of Legends che si presenta immediatamente come un campione di stampo melee ma con in dote alcune abilità che la rendono utile anche in situazioni più a distanza. E lontana dalle sue versioni ufficiali, in League of Legends è possibile trovare anche una versione di Akali con skin KDA, ispirata al mondo coreano e del cyberpunk.

Non arriva in moto, ma Irina Meier è riuscita comunque a dare lustro a questo cosplay di Akali da League of Legends con questa particolare skin KDA. Ecco invece un cosplay di Kaitlyn, mentre nel gioco continuano i rework da parte di Riot Games per i bilanciamenti dei personaggi.