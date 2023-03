League of Legends: un cosplay di Akali K/DA pronta a esibirsi sul palco

Mentre i giocatori di League of Legends si godono le modifiche apportata dalla patch 13.4, la community di cosplayer si sbizzarrisce con gli oltre 100 Campioni presenti nel cast del titolo MOBA di Riot Games.

Milio è il primo Campione di League of Legends ad aver debuttato nel 2023, ma gli appassionati non sono ancora pronti ad abbandonare una delle loro protagoniste preferite, Akali l'assassina solitaria. Abbandonato l'Ordine Kinkou e il titolo di pugno dell'ombra, Akali scelse di combattere da sola diventando un'arma letale di cui la gente ha bisogno. Gli insegnamenti del suo maestro sono ancora ben presenti nella sua memoria, ma questa volta li userà per difendere Ionia dai nemici.

Akali colpisce in silenzio, ma non quando si unisce alle K/DA, la band musicale virtuale composta da quattro delle protagoniste di League of Legends. Il gruppo, oltre che da Akali, è composto anche da Ahri, Evelynn e Kai'sa.

In questo cosplay di Akali K/DA da League of Legends vediamo l'assassina mettere da parte le intenzioni bellicose e prepararsi a esibirsi sul palco. Con indosso una versione alternativa della skin epica rilasciata nel novembre del 2018, il cui otufit si differenzia unicamente per i jeans indossati dall'artista, a esibirsi in questa interpretazione è la cosplayer Andrasta.