League of Legends: un cosplay di Akali magnifico creato da Shirogane-sama

I personaggi di League of Legends hanno ognuno una propria storia da raccontare. Nelle Lande incantate dove prendono vita le sfide cinque contro cinque per la distruzione della base nemica, si affrontano guerrieri con abilità diverse e con un proprio obiettivo. Talvolta però questi personaggi riescono a cambiare radicalmente.

Succede con le skin di League of Legends, con Riot Games che talvolta getta i propri personaggi in mondi completamente diversi. Non ci sono soltanto le varianti dei costumi principali o versioni che comunque possono essere riconducibili al mondo del videogioco, ma anche aspetti di natura molto diversa. Basta prendere come esempio Akali, l'assassina solitaria che solitamente si muove nell'ombra con le sue pericolose lame, alla ricerca di una preda da uccidere.

Non vale lo stesso per Akali con il look K/Da, che la rende una combattente in stile K-POP. La moda coreana ha colpito League of Legends e per questo ci sono vari personaggi con skin del genere. Ed è proprio questa skin che ha preso a modello la famosa Shirogane-sama, che negli ultimi tempi ha proposto al suo pubblico con cosplay di Akali in salsa coreana con il look K/Da.

Sempre la modella russa ha poi realizzato un cosplay di Seraphine natalizia, mentre tornando su Akali c'è questo cosplay di Irine Meier.