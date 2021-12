League of Legends: un cosplay di Vi da Arcane creato dall'italiana Eugenia Bellomia

La nuova serie dedicata a League of Legends ha colpito tutti. Dopo un annuncio risalente a qualche anno fa, Netflix ha preparato l'arrivo di questo prodotto animato. Arcane ha ottenuto ottimi voti quasi ovunque e ha fatto scatenare l'amore per questi personaggi che, in passato, erano relegati al solo videogioco di casa Riot.

Una delle protagoniste è Jinx, personaggio che può essere utilizzato anche in League of Legends. La sua storia si intreccia più volte con quella della sorella Vi, altra protagonista sia del videogioco MOBA che della serie Arcane. Vi fu introdotta in League of Legends nell'ormai lontano 2012 col ruolo di Diver ed è da allora che la campionessa popola i campi di battaglia ad alti e bassi livelli.

Ovviamente l'arrivo di Arcane ha gettato un po' di luce in più sul passato del personaggio, mettendolo sotto i riflettori e dandogli più tridimensionalità. L'amore dei fan per Arcane e, conseguentemente, per l'universo di gioco ha convinto la cosplayer nostrana Eugenia Haruno Bellomia a preparare un cosplay di Vi da League of Legends: Arcane.

Capelli rosa irti sulla testa, cicatrici visibili sia nelle foto da lontano che soprattutto da vicino e tanti altri dettagli si rifanno a una delle versioni più giovanili del personaggio. Anche la sorella Jinx ha ricevuto un cosplay da Roxxace molto amato dai fan.